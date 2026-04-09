لا زالت أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة الأخيرة، تلقي بظلالها بعدما قرر مسؤولي القلعة الحمراء اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة في الساعات الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي في الساعات الماضية، احتجاجه على أحداث مباريات الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

تفاصيل تحرك الأهلي الجديد ضد اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، أن مسؤولي النادي الأهلي طلبوا من اتحاد الكرة الرد علي طلبات النادي الأربعة التي أرسلها في خطاب رسمي الأمس.

وأوضح المصدر، النادي أكد في طلبه لاتحاد الكرة على ضرورة الرد قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

واختتم: "الأهلي طلب من اتحاد الكرة تجميد أي قرارات قد تصدر دون الرد على المطالب الأربعة التي تم إرسالها بالأمس".

