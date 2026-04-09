مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

كتب : مصراوي

04:58 م 09/04/2026 تعديل في 05:04 م

الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا زالت أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة الأخيرة، تلقي بظلالها بعدما قرر مسؤولي القلعة الحمراء اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة في الساعات الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي في الساعات الماضية، احتجاجه على أحداث مباريات الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

تفاصيل تحرك الأهلي الجديد ضد اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، أن مسؤولي النادي الأهلي طلبوا من اتحاد الكرة الرد علي طلبات النادي الأربعة التي أرسلها في خطاب رسمي الأمس.

وأوضح المصدر، النادي أكد في طلبه لاتحاد الكرة على ضرورة الرد قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

واختتم: "الأهلي طلب من اتحاد الكرة تجميد أي قرارات قد تصدر دون الرد على المطالب الأربعة التي تم إرسالها بالأمس".

الأهلي اتحاد الكرة المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سلوت المهرج".. كيف علقت جماهير ليفربول على تهميش محمد صلاح أمام باريس؟
رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

زووم

اقتصاد

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

