إيران: لا سلام دون "شمول لبنان" والساعات المقبلة حاسمة لمستقبل المنطقة

كتب : مصطفى الشاعر

04:38 م 09/04/2026

خطيب زاده

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، خطيب زاده، أن الوفد المفاوض لبلاده سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في "محادثات السلام المرتقبة"، مشددا على أن أي استقرار في المنطقة لن يتحقق دون "شمول لبنان" في اتفاق التهدئة.

التزام أمريكي وساعات حرجة

أوضح المسؤول الإيراني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بناءً على تعهداتها السابقة، واصفا الساعات المقبلة بأنها "حاسمة جدا" لمستقبل المنطقة، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار زاده، إلى أن طهران كانت على وشك الرد عسكريا على خروقات وقف إطلاق النار التي حدثت ليلة أمس، إلا أن "تدخل باكستان حال دون ذلك".

وساطة باكستانية لضبط الإيقاع

كشف نائب الوزير، أن إسلام آباد تدخلت بشكل "عاجل" ونقلت رسائل تؤكد وجود سيطرة وضمانات أمريكية بشأن السلوك الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تأجيل طهران في الرد، مع التأكيد على أن استمرار الهدنة مرهون بوقف الاعتداءات على كافة الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية.

وتضع هذه التصريحات الإيرانية واشنطن وتل أبيب أمام اختبار حقيقي في مفاوضات إسلام آباد المقبلة، حيث بات "ملف لبنان" حجر الزاوية في أي اتفاق مستدام.

خطيب زاده حرب إيران إيران وأمريكا باكستان اتفاق وقف إطلاق النار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران
شئون عربية و دولية

"بيروت في دعواتنا".. منى زكي تدعم لبنان برسالة مؤثرة
زووم

جريمة دربالة بالإسكندرية.. تفاصيل مقتل أب وجدة على يد الحفيد بسبب 200 جنيه
أخبار المحافظات

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات
أخبار مصر

قبل ما تشرب القهوة.. توقيت واحد قد يقلل أضرارها على جسمك
نصائح طبية

