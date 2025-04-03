خطر خفي في مطبخك.. علامات إذا ظهرت على البيض احذر تناوله

كتبت- أسماء مرسي:

البيض من الأطعمة الأساسية، فهو مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، ولكن، يفسد بسرعة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، ما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، لذا من الضروري معرفة العلامات التي تشير إلى فساده لتجنب أي مخاطر، وفقا لموقعي "webmd" و"medicinenet".

علامات تحذيرية على البيض

حلقة خضراء حول صفار البيض بعد السلق:

تلاحظ ظهور حلقة خضراء حول صفار البيض بعد سلقه، وهذا لا يعني بالضرورة أن البيض فاسد، بل يحدث هذا التفاعل الكيميائي نتيجة الإفراط في طهي البيض، حيث يتفاعل الكبريت والحديد الموجودان في البيض مع الحرارة، وبالتالي، فإن البيض في هذه الحالة لا يزال صالحا للأكل.

بياض البيض غير الأبيض:

يجب أن يكون بياض البيض صافيا، أما إذا كان بياض البيض لونه داكنا بشكل ملحوظ، فهذا علامة على فساده، وإذا كان لونه مائلا للأخضر، فهذا يشير إلى تلوثه ببكتيريا ضارة، ويجب التخلص منه فورا.

الرائحة الكريهة:

الرائحة الكريهة من أكثر العلامات وضوحا على تلف البيض، ففي حالة وجود أي تغيير في لون البيض أو قوامه، يجب شمه جيدا، وإذا كانت الرائحة كريهة أو نفاذة، فيجب التخلص من البيضة فورا.

الشقوق في قشرة البيض:

يمكن أن تكون الشقوق في قشرة البيض مدخلا للبكتيريا المسببة للأمراض، لذا، إذا لاحظت وجود أي شقوق في القشرة، أو إذا كان سطح البيضة الخارجي لزجا، فتخلص منها فورا.

وجود دم في البيض:

يشير وجود بقع دم في البيضة إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة أثناء تكوين البيضة.

مخاطر تناول البيض الفاسد

تناول البيض فاسدا يسبب تسمما غذائيا خطيرا، وتظهر أعراض التسمم الغذائي بعد 6-48 ساعة من تناول البيض الملوث، وتختلف شدتها حسب كمية البيض المتناول وقوة جهاز المناعة.

أعراض التسمم الغذائي الناتج عن البيض الفاسد:

الإسهال.

آلام وتشنجات في المعدة.

الحمى.

القيء.

مدة الأعراض وشدتها:

تستمر هذه الأعراض عادةً لمدة 4-7 أيام، وتكون شديدة في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

بيض طازج لأطول فترة.. نصائح لتخزين مثالي

فحص البيض قبل الشراء، والتأكد من عدم وجود أي تشققات أو كسور في القشرة.

بمجرد شراء البيض، يجب وضعه في الثلاجة فورا، فدرجة الحرارة المنخفضة تساعد في منع نمو البكتيريا والحفاظ على جودة البيض.

يفضل تخزين البيض في علبته الأصلية، حيث تحميه من التشققات والروائح الكريهة في الثلاجة.

يجب تخزينه في الرف الخلفي من الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

تجنب وضع البيض في رف الباب، حيث تتعرض لتقلبات في درجة الحرارة عند فتح وإغلاق الثلاجة.

لا تترك البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، خاصة في الأجواء الحارة، فدرجة حرارة الغرفة تشجع على نمو البكتيريا وتفسد البيض بسرعة.

يجب تخزين البيض عند درجة حرارة 40 فهرنهايت (4.4 درجة مئوية) أو أقل.

تجنب غسل البيض قبل تخزينه، حيث أن غسل القشرة يزيل الطبقة الواقية الطبيعية التي تحمي البيض من البكتيريا.

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