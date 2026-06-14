نزيف الأنف من الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها البعض، لكنه في بعض الحالات قد يشير إلى نقص في بعض الفيتامينات أو وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

فيما يلي، أبرز الأعراض التي توضح العلاقة بين نزيف الأنف ونقص الفيتامينات، وفقا لموقع "health".

العلاقة بين نقص فيتامين ك ونزيف الأنف

يؤدي فيتامين ك دورا محوريا في عملية تخثر الدم، إذ إن انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي يجعل من الصعب على الجسم إيقاف النزيف.

وعند عدم توفر كميات كافية من هذا الفيتامين في الجسم، قد لا يتمكن الدم من التجلط بالشكل السليم، ما يؤدي إلى تحول أي إصابة بسيطة داخل الأنف من نزيف قصير يتوقف خلال دقائق إلى نزيف أطول.

نقص فيتامين سي وضعف جدران الأوعية الدموية

لا يقتصر دور فيتامين سي على تعزيز المناعة ومقاومة نزلات البرد، بل يشمل أيضا الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، حيث يدعم قوة وبنية هذه الأوعية، بينما قد يؤدي نقصه إلى جعلها أقل قدرة على تحمل الضغط.

ومع ضعف بطانة الأوعية الدموية داخل الأنف، قد تؤدي أي إصابة بسيطة إلى تمزقها وحدوث نزيف.

نقص الحديد وعلاقته غير المباشرة بنزيف الأنف

هناك علاقة غير مباشرة بين نقص الحديد ونزيف الأنف، لكنه قد يرتبط به بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على الحالة الصحية العامة للجسم، وفي المقابل، فإن تكرار نزيف الأنف قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد بسبب فقدان الدم المتكرر.

لذلك، في حال تكراره، يُنصح بالذهاب للطبيب المختص وإجراء فحوصات لمستويات الحديد.

فيتامين ب12 وحمض الفوليك ودورهما في تكوين الدم

نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك قد يؤثر على إنتاج خلايا الدم، وهي عنصر أساسي في عملية التخثر الطبيعية، وبالتالي، فإن أي خلل في هذه الفيتامينات قد يسهم بشكل غير مباشر في زيادة قابلية النزيف.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

في حال تكرر نزيف الأنف بشكل مستمر، أو صعوبة إيقافه، أو صاحبه ظهور أعراض أخرى مثل سهولة ظهور الكدمات أو نزيف اللثة، يُنصح بالذهاب للطبيب المختص فورا.

كما يمكن أن يساعد إجراء فحص دم بسيط في الكشف عن أي نقص في الفيتامينات أو المعادن، أو تحديد أسباب أخرى محتملة لهذه الحالة.