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هل الضغط النفسي يسبب الأورام السرطانية؟

كتب : أحمد الضبع

05:30 م 14/06/2026

الضغوط-النفسية

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يثير تأثير الضغط النفسي على صحة الإنسان تساؤلات واسعة، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالإصابة بالأورام السرطانية، وسط اعتقاد شائع بأن التوتر والضغوط النفسية قد تكون سببًا مباشرًا للسرطان.

وقال الدكتور محمد عبد الواحد، رئيس قسم جراحة الأورام بـ مستشفى العجوزة التخصصي، إن الضغط النفسي لا يعد سببا مباشرا للإصابة بالأمراض، لكنه من العوامل التي تؤثر على قوة الجهاز المناعي، ما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الكامنة أو زيادة حدة أمراض أخرى.

هل الضغط النفسي يسبب السرطان؟

وأوضح "عبد الواحد" في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع "فيسبوك" أن الضغط النفسي لا يتسبب في تكوين الورم السرطاني بشكل مباشر، لكنه قد يجعل المرض أكثر شراسة، لأن الجسم يعتمد بصورة كبيرة على جهاز المناعة في مقاومة الأمراض والخلايا غير الطبيعية.

وأضاف رئيس قسم جراحة الأورام أن الضغوط النفسية المستمرة تؤدي إلى إضعاف المناعة، وهو ما يمنح الورم السرطاني فرصة أكبر للتغلب على الجسم والتطور بصورة أسرع.

تأثير الحالة النفسية على مرضى السرطان

وأشار إلى أن الحالة النفسية الجيدة تمثل عاملا مهما في دعم المرضى خلال رحلة العلاج، مؤكدا أهمية تقليل التوتر والضغوط النفسية للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي وتحسين قدرة الجسم على مقاومة المرض.

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الضغط النفسي السرطان التوتر

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