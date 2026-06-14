إعلان

تحسن شهية المستثمرين يدفع البورصة المصرية لتحقيق مكاسب جديدة

كتب : ميريت نادي

05:25 م 14/06/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وسام كامل إن سبب ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 2.5% اليوم هو أن المؤشر ارتد من مستوى مهم عند حوالي 51 ألف نقطة بدلا من 54 ألف نقطة.

وأوضح أن هذا الارتداد شجّع المستثمرين على الشراء، مما أدى لزيادة الطلب وارتفاع السوق بشكل واضح خلال الجلسة.
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:
صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا؟

ارتفاع مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية

وأشار خلال حديثه لـ"مصراوي"، إلى أن ارتفاع المؤشر جاء كذلك بدعم من زيادة مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية، ما عزز من القوة الشرائية داخل السوق ودفع المؤشرات نحو المنطقة الخضراء.
وأوضح كامل أن المؤشر الرئيسي سجل مكاسب بلغت نحو 1157 نقطة خلال الجلسة، مستفيدًا من الأنباء الإيجابية المتعلقة بتراجع التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات بشأن التوصل إلى هدنة مستمرة، وهو ما انعكس إيجابًا على معنويات المستثمرين.
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:
"طاقة عربية" تستحوذ على 10% من "كويك فيول" لإدارة وتطوير محطات "وطنية"

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.31% عند مستوى 51994 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 287.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.1 مليون جنيه

انخفاض أسعار النفط العالمية

وأضاف وسام أن انخفاض أسعار النفط العالمية ساهم أيضًا في دعم أداء الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على حركة المؤشر الرئيسي، خاصة مع صعود الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية الكبيرة، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB) صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر، والذي ارتفع بنحو 2.5%، إلى جانب أسهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير.

وأشار إلى أن التوقعات المتزايدة باتجاه تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت حالة التفاؤل لدى المستثمرين، وهو ما ساهم في تنشيط عمليات الشراء بالبورصة المصرية.

توقعات بوصول المؤشر الرئيسي لقمم قياسية

وتوقع كامل أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 52800 نقطة خلال الفترة المقبلة، حال استمرار التهدئة الجيوسياسية والتوصل إلى هدنة مستقرة، بما يدعم استمرار الأداء الإيجابي للسوق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة البورصة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منها أزمة "الأعلى أجرا" وخلاف أسماء جلال مع رامز جلال.. أزمات أثارت الجدل
زووم

منها أزمة "الأعلى أجرا" وخلاف أسماء جلال مع رامز جلال.. أزمات أثارت الجدل
أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية
كأس العالم 2026

أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية
من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"
موسيقى

من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟