قال وسام كامل إن سبب ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 2.5% اليوم هو أن المؤشر ارتد من مستوى مهم عند حوالي 51 ألف نقطة بدلا من 54 ألف نقطة.



وأوضح أن هذا الارتداد شجّع المستثمرين على الشراء، مما أدى لزيادة الطلب وارتفاع السوق بشكل واضح خلال الجلسة.

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ارتفاع مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية

وأشار خلال حديثه لـ"مصراوي"، إلى أن ارتفاع المؤشر جاء كذلك بدعم من زيادة مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية، ما عزز من القوة الشرائية داخل السوق ودفع المؤشرات نحو المنطقة الخضراء.

وأوضح كامل أن المؤشر الرئيسي سجل مكاسب بلغت نحو 1157 نقطة خلال الجلسة، مستفيدًا من الأنباء الإيجابية المتعلقة بتراجع التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات بشأن التوصل إلى هدنة مستمرة، وهو ما انعكس إيجابًا على معنويات المستثمرين.

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كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.31% عند مستوى 51994 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 287.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.1 مليون جنيه

انخفاض أسعار النفط العالمية

وأضاف وسام أن انخفاض أسعار النفط العالمية ساهم أيضًا في دعم أداء الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على حركة المؤشر الرئيسي، خاصة مع صعود الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية الكبيرة، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB) صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر، والذي ارتفع بنحو 2.5%، إلى جانب أسهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير.

وأشار إلى أن التوقعات المتزايدة باتجاه تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت حالة التفاؤل لدى المستثمرين، وهو ما ساهم في تنشيط عمليات الشراء بالبورصة المصرية.

توقعات بوصول المؤشر الرئيسي لقمم قياسية

وتوقع كامل أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 52800 نقطة خلال الفترة المقبلة، حال استمرار التهدئة الجيوسياسية والتوصل إلى هدنة مستقرة، بما يدعم استمرار الأداء الإيجابي للسوق.