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6 علامات تظهر أثناء تناول الطعام قد تنذر بارتفاع ضغط الدم

كتب : أسماء العمدة

04:00 م 14/06/2026

ارتفاع ضغط الدم

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قد يعتقد كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط فقط بأعراض مثل الصداع أو الدوخة، إلا أن بعض العلامات التي تظهر أثناء تناول الطعام قد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلات صحية مرتبطة بضغط الدم، خاصة إذا كانت تتكرر بشكل ملحوظ.

ووفقًا لموقع healthline، فإن مراقبة الإشارات التي يرسلها الجسم أثناء تناول الوجبات قد تساعد في اكتشاف بعض المشكلات الصحية مبكرًا، مما يساهم في سرعة التشخيص والعلاج.

- الشعور بالغثيان أثناء تناول الطعام

قد يكون الغثيان المتكرر أثناء الوجبات علامة على اضطرابات في الدورة الدموية أو تأثيرات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا صاحبه شعور بالدوار أو عدم الاتزان.

- الامتلاء السريع وفقدان الشهية

إذا شعرت بالشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام بشكل متكرر، فقد يكون ذلك نتيجة تغيرات تؤثر على تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وهو ما يستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب.

- عسر الهضم المتكرر

يعاني بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من مشكلات هضمية متكررة، مثل الشعور بحرقة المعدة أو التخمة والانتفاخ بعد تناول الطعام.

- آلام أو انقباضات بالمعدة

قد تظهر آلام غير مبررة أو تقلصات في المعدة خلال تناول الوجبات أو بعدها مباشرة، وهي من العلامات التي لا ينبغي تجاهلها إذا كانت متكررة.

- الانتفاخ الشديد

الانتفاخ المستمر بعد تناول الطعام قد يكون مرتبطا بعادات غذائية غير صحية تساهم في ارتفاع ضغط الدم، مثل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم.

- القيء المتكرر بعد الوجبات

في بعض الحالات، قد يكون القيء أو الشعور المستمر بالرغبة في التقيؤ مؤشرا على وجود مشكلة صحية تستدعي الفحص الطبي، خاصة إذا تزامن مع أعراض أخرى مرتبطة بضغط الدم.

نصائح طبية مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

تقليل تناول الملح والصوديوم.

الإكثار من الخضراوات والفواكه.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التدخين.

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ارتفاع ضغط الدم الغثيان عسر الهضم

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