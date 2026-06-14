هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 21 و91 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا تراجع سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم، مدفوعًا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وزيادة عمليات بيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق مع إيران لوقف الحرب.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

51.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بتراجع 91 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 88 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول

51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 88 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

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