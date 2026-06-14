إعلان

6 أعراض خطيرة قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس مبكرا

كتب : أسماء العمدة

05:00 م 14/06/2026

سرطان البنكرياس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعرف سرطان البنكرياس بأنه أحد أكثر أنواع السرطان صعوبة في الاكتشاف المبكر، إذ غالبًا ما يتطور بصمت دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص لدى كثير من المرضى.

ووفقًا لموقع healthline، فإن بعض العلامات قد تظهر مع تطور المرض، ورغم أنها قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى أقل خطورة، فإن استمرارها يستوجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

اليرقان

يُعد اصفرار الجلد وبياض العينين، المعروف طبيًا باسم "اليرقان"، من أبرز العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس، ويحدث ذلك نتيجة انسداد القناة الصفراوية بسبب وجود ورم، ما يؤدي إلى تراكم مادة البيليروبين في الجسم.

بول داكن وحكة في الجلد

قد يتسبب ارتفاع مستويات البيليروبين أيضًا في تغير لون البول إلى الداكن وظهور حكة مستمرة بالجلد، وهي أعراض قد ترافق اليرقان أو تسبقه في بعض الحالات.

فقدان الوزن دون سبب واضح

من العلامات التي تستدعي الانتباه فقدان الوزن بشكل مفاجئ وغير مبرر، خاصة إذا كان مصحوبًا بفقدان الشهية أو الشعور السريع بالشبع، حيث يؤثر المرض على قدرة الجسم على هضم الطعام والاستفادة من العناصر الغذائية.

آلام البطن والظهر

قد يشعر المريض بألم مستمر في الجزء العلوي من البطن يمتد أحيانًا إلى الظهر، نتيجة ضغط الورم على الأعضاء والأنسجة المحيطة، وتزداد أهمية هذا العرض إذا استمر لفترة طويلة أو تكرر بشكل ملحوظ.

الغثيان والقيء

تشير هيلث لاين إلى أن نمو الورم بالقرب من المعدة قد يعيق مرور الطعام داخل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان أو القيء المتكرر بعد تناول الطعام.

تغيرات في الشهية والهضم

يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس إلى اضطرابات هضمية مختلفة، مثل فقدان الشهية، والانتفاخ، وتغير طبيعة البراز، نتيجة تأثر إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن عملية الهضم.

إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، خاصة إذا كانت مصحوبة باليرقان أو فقدان الوزن غير المبرر أو آلام البطن المستمرة، إذ إن التشخيص المبكر يساهم في تحسين فرص العلاج والحد من مضاعفات المرض.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

سرطان البنكرياس فقدان الوزن آلام البطن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا
شئون عربية و دولية

"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا
بين الحياة والموت.. 48 ساعة حاسمة للفنان محمد مرزبان بعد دخوله في غيبوبة
أخبار المحافظات

بين الحياة والموت.. 48 ساعة حاسمة للفنان محمد مرزبان بعد دخوله في غيبوبة
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟