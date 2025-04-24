طريقة بسيطة لتقييم مستوى سكر الدم

كشف باحثون في جامعة طوكيو، عن طريقة بسيطة لتقييم تنظيم مستوى سكر الدم، وهو عامل أساسي في خطر الإصابة بمرض السكري.

ويمكن لنهجهم، القائم على بيانات المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM) من خلال تطبيق إلكتروني، أن يحسّن الكشف المبكر عن مرض السكري، وتقييم مخاطر الإصابة به، دون الاعتماد على عينات الدم والإجراءات المكلفة أو المعقدة.

وقال شينيا كورودا، الباحث المشارك: "على الرغم من فائدتها، إلا أن اختبارات السكري التقليدية لا ترصد الطبيعة الديناميكية لتنظيم الغلوكوز".

العلامات الأولى للسكري

ولإيجاد بديل عملي لرصد العلامات الأولى للسكري، لجأ الفريق إلى المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM)، وهي تقنية قابلة للارتداء تتتبع مستويات الغلوكوز باستمرار وبشكل آني، ما يوفر صورة أوضح لتقلبات سكر الدم في الحياة اليومية.

وكان هدفهم، بحسب دورية "كوميونيكيشن مديسين"، هو تحديد طريقة قائمة على المراقبة المستمرة للغلوكوز لتقدير قدرة الجسم على التعامل معه، مع الحفاظ على مستويات مستقرة، دون إجراءات جراحية.

التجربة

وفحص الفريق 64 شخصاً لم يشخصوا سابقاً بمرض السكري، باستخدام جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM)، واختبارات تحمل الغلوكوز الفموية (OGTT)، واختبارات المشبك المستخدمة لتقييم حساسية الأنسولين واستقلاب الغلوكوز.

ثم تحققوا من صحة نتائجهم باستخدام مجموعة بيانات مستقلة ومحاكاة رياضية.

دقة المقياس

ومن خلال تحليل بيانات مقياس تقلبات مستوى الغلوكوز CGM باستخدام خوارزمية جديدة، حدد الباحثون الأفراد الذين يعانون من ضعف في ضبط نسبة السكر في الدم - حتى عندما صنفتهم الاختبارات التشخيصية القياسية على أنهم "طبيعيون".

وهذا يعني أنه يمكن اكتشاف المشكلات مبكراً، ما يتيح فرصة للتدخلات الوقائية قبل تشخيص السكري.

وأظهر الفريق أيضاً أن هذه الطريقة كانت أكثر دقة من مؤشرات التشخيص التقليدية في التنبؤ بمضاعفات السكري، مثل مرض الشريان التاجي.

ولتسهيل الوصول إلى هذا النهج على نطاق أوسع، طور فريق البحث تطبيقاً إلكترونياً يتيح للأفراد ومقدمي الرعاية الصحية حساب هذه المؤشرات القائمة على CGM بسهولة.