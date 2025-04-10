بحة الصوت.. متى تستدعي الذهاب الطبيب؟

تظهر عند البعض أحيانا بحة بالصوت نتيجة الإصابة بنزلات البرد أو التهاب الحنجرة، لكن هذا العرض قد يكون خطيرا في حالات معينة ويحتاج إلى مراجعة الطبيب.

وقالت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فاليريا ستيبانوفا: "يتعرض البعض أحيانا لالتهاب الحنجرة الذي ينجم عنه بحة بالصوت، وقد يتطور هذا الأمر في حالات معينة إلى فقدان الصوت بالكامل، لذا توجد بعض الحالات التي يجب فيها مراجعة الطبيب فورا.. في معظم الحالات يختفي التهاب الحنجرة من تلقاء نفسه خلال أسبوع إلى أسبوعين، ويعود الصوت إلى طبيعته مع زوال المرض، لكن إذا استمرت البحة بالصوت لفترة أطول ودون سبب ففي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب لإجراء تنظير للحنجرة".

وأضافت: "يجب مراجعة الطبيب في حال ظهرت علينا أعراض بحة للصوت أو اختفاء الصوت لمدة تزيد عن أسبوعين دون تحسن، كما يجب مراجعة الطبيب فورا في حال كان لدينا التهاب للحلق مصحوب بارتفاع لحرارة الجسم لأكثر من 38.4 درجة مئوية، وعند الشعور بألم حاد في الحلق من جانب واحد فقط، وإذا كانت الأعراض المذكورة مصحوبة بضيق في التنفس، فيجب على المريض طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل".

وأشارت الطبيبة إلى أن فقدان الصوت أو البحة أحيانا لها أسباب متنوعة مثل الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل التهابات اللوزتين والبلعوم والحنجرة، وقد يصاب الإنسان ببحة بالصوت بسبب إجهاد الحنجرة والحبال الصوتية، على سبيل المثال بسبب الصراخ أو التحدث بصوت عال لفترة طويلة.

ومن أسباب الإصابة ببحة الصوت تبعا للطبيبة أيضا استنشاق الأبخرة الكيميائية الضارة، مثل تلك الموجودة في منتجات التنظيف، وكذلك التدخين وشرب الكحول، كما يمكن أن يصاب الإنسان ببحة الصوت بسبب الارتجاع الحمضي، إذ يدخل حمض المعدة إلى الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن يحصل هذا الأمر بسبب ظهور عقد على الحبال الصوتية أو اضطرابات عضلية تؤثر على الحلق والحنجرة.