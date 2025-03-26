خضار بـ5 جنيهات فقط.. يحمي كبدك وقلبك ويقيك من أمراض خطيرة

كتبت- أسماء العمدة:



الجزر هو خضار جذري غني بالعناصر الغذائية ولونها أصفر، وهو من الخضروات الأكثر شعبية في العالم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية العديدة، وانفاض سعره الذي سجل 5 جنيهات للكيلو داخل سوق العبور اليوم، بحسب موقعه الإلكتروني.



ووفقًا لموقع healthline، يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، والتي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



تنظيف الكبد



يساعد الجزر في تنظيف الكبد من السموم وتعزيز وظائفه.



تقليل التهاب الكبد



قد يساعد الجزر في تقليل التهاب الكبد وتليف الكبد.



إزالة الدهون من الكبد



عصير الجزر يساعد في إزالة الدهون من الكبد.



كيف يحمي تناول الجزر من أمراض أخري عند تناوله؟



البيتا كاروتين الموجود في الجزر يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وهو ضروري لصحة العين.



الألياف والبوتاسيوم الموجودة في الجزر تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



الألياف الموجودة في الجزر تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.



فيتامين سي الموجود في الجزر يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من العدوى.



مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

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