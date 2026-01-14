راقبها صباحا .. علامات تحذيرية تكشف إصابتك بـ ورم رئوي

في ساعات الاستيقاظ الأولى، يرسل الجسم تحذيرات لا يجب تجاهلها، هناك بعض الأعراض التي تبدو بسيطة في الصباح، ولكنها تحمل دلالات خطيرة على صحة الرئة، وتكشف عن ورم رئوي في مراحله المبكرة.

لذا بحسب ما ذكره موقع "mdanderson"، سوف نتعرف على أبرزها.

علامات صباحية تحذيرية

1- السعال المستمر:

المعاناة من السعال بشكل مفاجئ خلال الصباح، وتزداد حدته مع مرور الوقت من العلامات التحذيرية الرئيسية، وغالبًا ما يزداد هذا التهيج سوءًا في الصباح بعد ليلة من الاستلقاء.

2- السعال المصحوب بالدم أو البلغم ذي اللون الصدئ:

إفراز البلغم أو الدم عند السعال الصباحي من العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، لأنها تشير إلى نزيف أو التهاب في المسالك الهوائية وهي عبارة عن ممرات في الجهاز التنفسي تنقل الهواء إلى الرئتين.

3- ضيق التنفس:

الشعور بضيق التنفس بشكل غير عادي أثناء القيام بأنشطة صباحية بسيطة مثل ترتيب السرير أو المشي أو الشعور بضيق التنفس حتى أثناء الراحة، يمكن أن يشير إلى وجود ورم يسد مجرى الهواء أو تراكم السوائل حول الرئتين.

4- تغيرات الصوت:

إجهاد الصوت وتحوله إلى صوت أجش، واستمرار الأمر لمدة تتعدى الأسبوعين دون وجود سبب واضح مثل نزلات البرد، والأنفلونزا، غالبًا ما يكون ناتج عن ورم يضغط على العصب الذي يتحكم في الحنجرة.

5- تورم في الوجه أو الرقبة:

يمكن أن يضغط ورم في الجزء العلوي من الرئة على الوريد الأجوف العلوي ، وهو وريد كبير يحمل الدم إلى القلب، ما يتسبب في تراكم الدم ويؤدي إلى تورم ملحوظ في الوجه والرقبة وأعلى الصدر عند الاستيقاظ.

تشمل الأعراض الأخرى التي تظهر مع تقدم الحالة ما يلي:

-فقدان الوزن أو فقدان الشهية دون سبب واضح.

- الشعور بإرهاق مستمر لا يزول بالراحة.

- المعاناة من ألم في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف أو الظهر ويزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك.

- الإصابة بالتهابات الرئة المتكررة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

- ظهور الأزيز، وهو صوت صفير يحدث أثناء التنفس بسبب ضيق الشعب الهوائية.









