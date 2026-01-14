عادة شائعة بعد الأكل تسبب أمراضا خطيرة.. نصائح للوقاية منها

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، من تناول الشاي مباشرة بعد الانتهاء من الوجبات، مؤكد أن هذه العادة قد تسبب أضرارا صحية على المدى القريب والبعيد.

وقال "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تناول الشاي بعد الطعام مباشرة يؤثر بشكل سلبي على امتصاص عنصر الحديد، موضحا أن الشاي يحتوي على مركبات "التانينات" التي تتفاعل مع الحديد الموجود في الطعام وتمنع الجسم من الاستفادة منه.

وأضاف أن الاستمرار على هذه العادة قد يؤدي إلى الإصابة بنقص الحديد والأنيميا، خاصة لدى النساء، مشيرا إلى أن أعراض نقص الحديد تشمل الإرهاق المستمر، والدوخة، وضعف التركيز، وتساقط الشعر في بعض الحالات.

وأكد أن أفضل توقيت لتناول الشاي يكون بعد الوجبة بساعتين على الأقل، أو قبل الطعام بمدة كافية، حتى لا يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على بضرورة استبدال الشاي بعد الطعام بالمياه أو العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين "سي"، الذي يساعد على تعزيز امتصاص الحديد، مشددا على أهمية تعديل العادات الغذائية الخاطئة للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض".

