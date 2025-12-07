أكد السيناريست محمد أبو السعد، أن التحقيقات مازالت جارية بشأن تفاصيل مقتل الفنان سعيد مختار.

وتحدث محمد أبو السعد في تصريح خاص لـ مصراوي، عن تفاصيل رحيل الفنان سعيد مختار، مساء أمس السبت.

وقال: "رحمه الله، رحل عن عالمنا مقتولا بالطعن في مشاجرة مع زوج طليقته، أمس السبت ".

وتابع أبو السعد: "التحقيقات جارية حاليا في النيابة، ولم يتم التصريح بالدفن بعد".

وأعلن السناريست محمد أبو السعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة أمس السبت.

وكتب: "البقاء والدوام لله ولا حول ولا قوة الا بالله

خبر صادم بس متغلاش على اللى خلقك يا حبيبى

سعيد مختار في ذمة الله".

وشارك الفنان الراحل سعيد مختار، في عدة أعمال، منها مسلسلات: (الدالي، زهرة وأزواجها الخمسة، والباطنية).