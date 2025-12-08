ما هو دعاء تيسير الزواج؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن الزواج رزق من عند الله تعالى، وقد يتأخر لحكمة يعلمها سبحانه، موضحاً أن الدعاء من أعظم أبواب الفرج، وأن على الفتاة التي تعطّل زواجها أو لم تتم أمورها أن تلجأ إلى الله بيقين وصبر.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن من أقوى الأدعية الصحيحة التي تُقال عند تعسر الأمور — ومنها تعسّر الزواج — هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، مستشهداً بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له».

وأضاف أن من الأدعية النبوية الثابتة التي يُكثر منها من يحتاج التيسير: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً»، مشيراً إلى أنه دعاء صحيح يُقال عند الشدة وطلب الفرج.

وتناول سؤال بعض الفتيات: «التي لن تتزوج في الدنيا، ماذا عنها؟»، فأكّد أن هذا التفكير لا يجوز أن يقود إلى اليأس أو سوء الظن بالله، فالله يعطي ويمنع لحكمة، وقد يؤخّر الرزق ليعطي خيراً أعظم، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير».

وأكد الشيخ أحمد خليل أن عدم الزواج — إن وقع — لا يدل على غضب أو نقص، بل قد يكون امتحاناً يرفع الله به الدرجات، وأن على الفتاة أن تُلزم قلبها الرضا والدعاء والعمل الصالح، وأن تتيقن أن الله لا يضيع دعاءً ولا دمعاً.

ودعا قائلا: «اللهم يا رب العالمين يسّر لبنات المسلمين أزواجاً صالحين، وبارك لهن في أعمارهن وأرزاقهن، واجعل لهن من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً».

