24 ساعة من السهر… ماذا يحدث داخل جسم الإنسان؟

يحذر خبراء الصحة من أن الحرمان من النوم لمدة ليلة واحدة يُحدث صدمة فسيولوجية للجسم، تتراوح من اضطرابات هرمونية حادة إلى زيادة المخاطر على السلامة الجسدية.



وتشير دراسات إلى أن 24 ساعة من اليقظة تشبه في تأثيرها ضعف الذاكرة والتركيز شرب أربعة كؤوس من النبيذ أو الجعة، نقلا عن مترو.

الآثار الرئيسية خلال اليوم بلا نوم:

الاستجابة الهرمونية الفورية: عند الاستيقاظ، يحاول الجسم التعويض عن النقص بإفراز حاد لهرمونات اليقظة، ثم يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) بشكل كبير بعد ساعة، مما يعطي شعوراً مؤقتاً باليقظة مبنياً على الإجهاد، ويزيد القلق وضعف المناعة.

تدهور الوظائف الإدراكية: يعاني الجسم من "الضباب الدماغي" الذي يضعف التركيز، والذاكرة، وسرعة ردود الفعل، ويؤدي إلى حدوث "نوبات نوم مصغرة" خطيرة لا إرادية في فترة ما بعد الظهيرة.

زيادة الشهية والتقلب العاطفي: يؤدي اضطراب هرموني الجوع (الغريلين) والشبع (اللبتين) إلى زيادة الشهية غير المتحكم بها، خاصة للكربوهيدرات.

وفي الوقت نفسه، تصبح المشاعر أكثر حدة وعصبية نتيجة فرط نشاط اللوزة الدماغية.

إرشادات المساء: مع تراكم التعب، ينصح الخبراء بشدة بتجنب القيلولة أو النوم مبكراً جداً للحفاظ على الإيقاع الطبيعي للساعة البيولوجية واستعادته في الليلة التالية.



