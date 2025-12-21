إعلان

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها

كتب : مصراوي

05:00 ص 21/12/2025

صورة تعبيرية

الزنك معدن مهم لتقوية المناعة ويمكن الحصول عليه من المحار واللحوم ومنتجات الألبان.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأطعمة الغنية بالزنك التي تقوي جهاز المناعة، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

المأكولات البحرية

المحار يحتوي على الزنك، وأيضا بلح البحر غني بـ 2.4 ملليجرام والروبيان 1.3 ملليجرام

اللحوم

توفر قطعة لحم البقر التي تزن 85 جراما حوالي 3.8 ملليجرام من الزنك.

البقوليات

بالنسبة لمن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، تعدّ البقوليات مصدراً ممتازاً للزنك.

منتجات الألبان وحليب الصويا

يمكنك الحصول على بعض الزنك من منتجات الألبان مثل حليب البقر والجبن. على سبيل المثال، تحتوي شريحة من جبن الشيدر (وزنها 28 جرام) على 1 ملليجرام من الزنك.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور من الطرق البسيطة لإضافة الزنك إلى نظامك الغذائي.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 70% إلى 80% كاكاو مصدر جيد للزنك.

