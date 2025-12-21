الزنك معدن مهم لتقوية المناعة ويمكن الحصول عليه من المحار واللحوم ومنتجات الألبان.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأطعمة الغنية بالزنك التي تقوي جهاز المناعة، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

المأكولات البحرية

المحار يحتوي على الزنك، وأيضا بلح البحر غني بـ 2.4 ملليجرام والروبيان 1.3 ملليجرام

اللحوم

توفر قطعة لحم البقر التي تزن 85 جراما حوالي 3.8 ملليجرام من الزنك.

البقوليات

بالنسبة لمن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، تعدّ البقوليات مصدراً ممتازاً للزنك.

منتجات الألبان وحليب الصويا

يمكنك الحصول على بعض الزنك من منتجات الألبان مثل حليب البقر والجبن. على سبيل المثال، تحتوي شريحة من جبن الشيدر (وزنها 28 جرام) على 1 ملليجرام من الزنك.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور من الطرق البسيطة لإضافة الزنك إلى نظامك الغذائي.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 70% إلى 80% كاكاو مصدر جيد للزنك.

اقرأ أيضا:

ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

بعد الاختناق الجماعي.. كيف تحمي أسرتك من غاز المدفأة؟

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها