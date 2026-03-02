سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال كرموز" في قبضة مباحث الآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على "دجال" يزعم قدرته على العلاج الروحاني عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على الأموال.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بكفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال مباحث قسم شرطة كرموز بالإسكندرية القبض عليه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، و الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأقر بتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.