كشفت الفنانة جنات في بودكاست مع الإعلامية يارا أحمد عن تأثير وفاة والدها عليها نفسيا، وأوضحت أنها أصيبت بالأنيميا نتيجة الحزن الشديد والظروف الصعبة التي مرت به.

وفي هذا السياق، نوضح لكم ما إذا كان الحزن يمكن أن يسبب الإصابة بالأنيميا، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ما هي العلاقة بين فقر الدم والاكتئاب؟

كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون وأجريت عام ٢٠١٦ العلاقة بين فقر الدم والاكتئاب لدى البالغين الأصحاء في منتصف العمر.

وأوضحت الدراسة إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا مقارنة بغير المصابين به.

وأشارت الدراسة أن فقر الدم قد يسبب ظهور أعراض الاكتئاب.

ويعاني المصابون بفقر الدم من بعض أعراض الاكتئاب مثل التعب والضعف ونقص الطاقة.

كما أن المصابين بفقر الدم قد يصابون بالاكتئاب نتيجة لما يلي:

انخفاض مستويات الأكسجين في أنسجة الجسم

قلة النشاط البدني.

فقر الدم والصحة النفسية.

ويمكن أن يؤثر فقر الدم على الصحة النفسية، ويسبب أعراض نفسية كالاكتئاب واضطرابات الوظائف الإدراكية.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص يعاني من حالة نفسية مسبقة ولم يتلقى علاج لها، فقد يؤدي فقر الدم إلى تفاقم تلك الحالة.

أعراض فقر الدم

الضعف

التعب

الشحوب

النزيف

القشعريرة

الصداع

ضيق التنفس

الدوار

الإغماء

اليرقان

أعراض الاكتئاب

التعب

انخفاض المزاج

تغيرات في الشهية

فقدان أو زيادة الوزن

صعوبة التفكير

قلة التركيز

عدم القدرة على اتخاذ القرارات

أفكار انتحارية

أنواع فقر الدم

فقر الدم اللاتنسجي

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

فقر الدم الانحلالي

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والاكتئاب

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يعد من أكثر أنواع فقر الدم شيوعا، وينتج عن نقص الحديد في الجسم.

ويحتاج الجسم إلى كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

ويمكن أن يزيد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من خطر الإصابة بالاكتئاب، إذ يسبب نقص الحديد انخفاض في مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي مهم مثبت للمزاج.

فقر الدم الخبيث والاكتئاب

هو حالة مناعية ذاتية يعجز فيها الجسم عن امتصاص كمية كافية من فيتامين ب12 أو الكوبالامين.

وقد يعود ذلك إلى نقص العامل الداخلي، وهو بروتين سكري يحتاجه الجسم لامتصاص فيتامين ب12.

كما أن فقر الدم الخبيث قد يسبب آثارا عصبية مثل الاكتئاب والهوس والذهان.