يتخوف كثير من الأشخاص من ألم زراعة الأسنان واحتمالية تعرضها للتسوس، لكن الدكتور صلاح عبد الفتاح، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس، حسم الأمر.

زراعة الأسنان لا تسبب الألم

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد على منصة مصراوي، أكد صلاح عبد الفتاح، أن عملية زراعة الأسنان تتم غالبا دون ألم مع تخدير موضعي فعال، ما يجعل المريض يشعر فقط بالضغط أو حركة طبيعية أثناء وضع الزرعة، دون شعور بالألم.

وأضاف الطبيب، أن بعض الحالات قد تحتاج إلى مسكنات خفيفة بعد العملية، لكن هذه الأعراض مؤقتة وتزول خلال أيام قليلة.

فترة عمر السن المزروع

أما بالنسبة لفترة عمر السن المزروع، فكشف الطبيب أن الزرعة تستمر لسنوات طويلة، وقد تدوم مدى الحياة إذا تم الالتزام بالعناية اليومية والمتابعة الطبية الدورية، مشيرا إلى أن جودة العظام وصحة الفم العامة تؤثر أيضا على ثبات الزرعة وفترة استخدامها.

هل يتعرض السن المزروع للتسوس؟

وبسؤاله عن إمكانية تعرض السن المزروع للتسوس، أوضح الطبيب أن الزرعة المصنوعة من التيتانيوم أو السيراميك لا تتسوس، لأنها ليست نسيجا طبيعيا للأسنان، لكنه شدد على أن الأسنان المحيطة بالزرعة والفم بشكل عام لا تزال عرضة للتسوس، لذا فإن النظافة الفموية المنتظمة ضرورية لضمان صحة الزرعة والفم كله.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح طويل الأمد لزراعة الأسنان يعتمد على اختيار طبيب متخصص، والالتزام بنصائح العناية، والفحوصات الدورية، لتجنب أي مضاعفات محتملة وضمان وظيفة جمالية وصحية مثالية للفم.

