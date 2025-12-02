أصابع قدميك تكشف نقص فيتامين هام في جسمك

يُعد فيتامين b12 عنصرًا حيويًا يدعم سلامة الأعصاب، ويُسهم في بناء خلايا الدم الحمراء السليمة، لذا عدم توفر كميات كافية منه يعيق إنتاج خلايا الدم الحمراء القادرة على العمل بكفاءة، ما يؤدي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى أنحاء الجسم والأعضاء، بما في ذلك أصابع القدمين.

لذا بحسب موقعي timesofindia، و webmd، سنتعرف على أبرز الأعراض التي تظهر في أصابع القدمين وتشير لنقص b12.

الأعراض العصبية

1- الشعور بألم :

عادة ما يتسبب نقص فيتامين b12 في الشعور بألم أو يشبه الطنين، خاصة بعد الجلوس لفترة أو عند الاستيقاظ من النوم.

2-الخدر:

الشعور بعدم الإحساس في الأصابع، وعند لمسهم غالبا ما تكون درجة الحرارة مرتفعة.

3- الشعور بالحرقان:

غالبا ما يشعر البعض بحرقان مستمر في أصابع القدم والذي يشير لنقص هذا الفيتامين في الجسم.

4- صعوبة في تحريك أصابع القدمين:

يواجه البعض صعوبة في الحركات الدقيقة في أصابع القدم.

5- برودة أو شحوب أصابع القدمين:

انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء نقص وصول الأكسجين إلى الأطراف، يتسبب في الشعور ببرودة غير عادية و تبدو شاحبة.

6- ضعف العضلات:

يؤدي ضعف العضلات الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى انقباضات عضلية مفاجئة لا إرادية في أصابع القدم.