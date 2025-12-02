إعلان

أصابع قدميك تكشف نقص فيتامين هام في جسمك

كتبت - آلاء نبيل

10:30 م 02/12/2025

فيتامين د

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد فيتامين b12 عنصرًا حيويًا يدعم سلامة الأعصاب، ويُسهم في بناء خلايا الدم الحمراء السليمة، لذا عدم توفر كميات كافية منه يعيق إنتاج خلايا الدم الحمراء القادرة على العمل بكفاءة، ما يؤدي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى أنحاء الجسم والأعضاء، بما في ذلك أصابع القدمين.

لذا بحسب موقعي timesofindia، و webmd، سنتعرف على أبرز الأعراض التي تظهر في أصابع القدمين وتشير لنقص b12.

الأعراض العصبية
1- الشعور بألم :
عادة ما يتسبب نقص فيتامين b12 في الشعور بألم أو يشبه الطنين، خاصة بعد الجلوس لفترة أو عند الاستيقاظ من النوم.
2-الخدر:
الشعور بعدم الإحساس في الأصابع، وعند لمسهم غالبا ما تكون درجة الحرارة مرتفعة.
3- الشعور بالحرقان:
غالبا ما يشعر البعض بحرقان مستمر في أصابع القدم والذي يشير لنقص هذا الفيتامين في الجسم.
4- صعوبة في تحريك أصابع القدمين:
يواجه البعض صعوبة في الحركات الدقيقة في أصابع القدم.
5- برودة أو شحوب أصابع القدمين:
انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء نقص وصول الأكسجين إلى الأطراف، يتسبب في الشعور ببرودة غير عادية و تبدو شاحبة.
6- ضعف العضلات:
يؤدي ضعف العضلات الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى انقباضات عضلية مفاجئة لا إرادية في أصابع القدم.

فيتامين فيتامين B12 الأعصاب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض