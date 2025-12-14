كشفت دراسة أجراها باحثون من من جامعة واشنطن أن السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووجدت الدراسة ارتباط بين السمنة والإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 29 و95% في بروتين تاو، أحد مؤشرات بالزهايمر، وفقا لـ "ساينس دايلي".

وأظهرت بيانات التصوير والبلازما طويلة الأمد أن المصابين بالسمنة يعانون من ارتفاعات أسرع بكثير في البروتينات المرتبطة بالتنكس العصبي وتراكم الأميلويد.

واعتمد الباحثون على بيانات 5 سنوات من 407 من المتطوعين في مبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر، والذين قدموا صورا مقطعية بالإصدار البوزيتروني للكشف عن الأميلويد، بالإضافة إلى عينات دم.

ومع مرور السنوات، أظهرت كل من قياسات تركيز بروتين تاو 217 في بلازما الدم وفحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للدماغ تراكماً أكبر للأعراض المرتبطة بمرض الزهايمر لدى المشاركين المصابين بالسمنة مقارنة بغير المصابين بها.

وارتبطت السمنة أيضاً بارتفاع أسرع بنسبة 24% في مستوى بروتين NfL في البلازما، وزيادة أسرع بنسبة 3.7% في تراكم بروتين الأميلويد.

وأشارت الدراسة أن زيادة حجم الدم لدى من لديهم سمنة هي عامل مساهم في ارتفاع نسبة البروتينات التي ترتبط بالزهايمر.

كما أن الطريقة التي تؤثر بها السمنة على تطور عبء الأميلويد والتغيرات المصاحبة له في المؤشرات الحيوية الدموية لمرض الزهايمر لها آثار مهمة على كيفية تقييم الأطباء للمخاطر وإدارتها.

