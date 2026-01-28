رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"

طرحت قناة "أبو ظبي" البوستر الأول من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" المقرر أن ينافس في موسم دراما رمضان 2026، وتصدره بطل العمل النجم ياسر جلال.

ونشرت القناة، البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "النجم ياسر جلال قريبًا في مسلسل كلهم بيحبوا مودي على قناة أبو ظبي خلال شهر رمضان.. انتظرونا".

قنوات عرض مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يعرض في موسم دراما رمضان 2026 على شاشات المتحدة بالإضافة إلى قناة "أبو ظبي".

أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي

المسلسل تدور احداثه حول انقلاب حياة "مودي" رأسًا على عقب بعد فقدانه المفاجئ لثروته، ليجد نفسه أمام اختبار حقيقي لم يختبره من قبل، فتتصاعد الأحداث حين يحاول إنقاذ ما تبقى من حياته عبر خطة غير متوقعة، تتمثل في الزواج من سيدة ثرية تنتمي إلى طبقة شعبية، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية في إطار اجتماعي خفيف.

أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يخوض بطولته ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.