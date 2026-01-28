ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط نباش قمامة، لاتهامه بهتك عرض طفل معاق.

تعود الواقعة إلى ملاحظة عاملة خدمات معاونة بإحدى مستشفيات بورسعيد تغيب طفلها المعاق، البالغ من العمر 12 عامًا، عن المنزل أثناء لهوه بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد.

فتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، إلا أن الطفل ظهر مرة أخرى، وأثناء وقوفها معه في شرفة المنزل أشار إلى المتهم، وهو نباش قمامة يبلغ من العمر حوالي 49 عامًا، وأخبرها أنه اصطحبه معه إلى منزله.

جرى تحرير محضر بالواقعة، تتهم فيه الأجهزة الأمنية المتهم بخطف الطفل والاعتداء عليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض الطفل على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.