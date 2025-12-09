"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

تؤدي الكلى وظائف مهمة عديدة، منها تصفية الدم والحفاظ على توازن الجسم، لذا عند فشلها، تتراكم السموم وتظهر على الجلد.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم العلامات التي تظهر على الوجه تدل على تلف الكلى، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".



جفاف الجلد الشديد



تسبب أمراض الكلى خشونة وتقشر الجلد، وذلك ولأن الكلى تتحكم في الغدد العرقية والزيتية، لذا فإن ضعف وظائفها يؤدي إلى جفافها.



الحكة الشديدة



تصيب الحكة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الكلى، وبمرور الوقت تسبب التقرحات والبقع السميكة، ويزداد الخطر مع تراكم اليوريا والكرياتينين وهرمون الغدة جار الدرقية.



طفح جلدي ونتوءات



يشير الطفح الجلدي إلى تراكم الفضلات في حالات الفشل الكلوي المتقدم، وتتشكل نتوءات صغيرة قببية الشكل مثيرة للحكة تتجمع لتشكل بقع خشنة.

كما يصيب طفح الكالسفيلاكسيس، وهو طفح جلدي نادر، المرحلة الخامسة من مرض الكلى المزمن.



الانتفاخ والتورم "الوذمة"



يشير التورم حول العينين أو الكاحلين أو اليدين إلى احتباس السوائل في الكلى، ويحدث هذا لأن فشل الكلى يسمح بتراكم الماء والملح في الأنسجة.

ويبدأ هذا في الساقين أو الوجه، ويتفاقم إلى مشكلات في التنفس، وإذا تم تجاهله.

ويعد انتفاخ محجر العين من العلامات المبكرة الرئيسية، حيث تتراكم السوائل بالقرب من العينين، وغالبا ما يلاحظ مرضى الفشل الكلوي المزمن ذلك مع وجود رغوة في البول.



تغيرات اللون "الجلد المصفر أو الداكن"



حالات الفشل الكلوي المزمن تسبب تغيير وشحوب الجلد الجلد وتحوله إلى اللون الرمادي والأصفر.

وتشير درجات اللون الرمادي أو الأصفر إلى الإصابة بمرض اليوريمية، كما يظهر الجلد السميك والمتكتل مع خطوط تشكل بقع داكنة أو بيضاء اللون نتيجة تراكم السموم.