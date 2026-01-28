شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الهيئة القومية للأنفاق، أصدرت توضيحًا بشأن مواعيد الإيقاف التجريبي لترام الرمل وخطة تشغيل وسائل النقل البديلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مواعيد إيقاف ترام الرمل جزئياً وكلياً.. والبدائل المتاحة للمواطنين

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، توضيحًا بشأن مواعيد الإيقاف التجريبي لترام الرمل وخطة تشغيل وسائل النقل البديلة.

7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، كان من بينها الموافقة على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة؛ على مساحة 13.13 فدان تقريباً جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تُخصص لإقامة مشروع (تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستي)، مع الترخيص لإحدى الشركات المُتخصصة بإنشائها وتطويرها.

هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتكليف الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمدة ستة أشهر، وذلك خلفاً للدكتور محمد إسماعيل خالد.

أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة

تقدّم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب العدل بأول استجواب في الفصل التشريعي الثالث، موجَّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها ملفًا سياديًا ترتبت عليه آثار مباشرة على الأمن الطاقي، والاستقرار المالي، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

قرار من "الصحة" بشأن قبول التبرعات بالأجهزة الطبية للمستشفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة بشأن ضوابط قبول التبرعات بالأجهزة الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة لها.

"العمل": تفتيش 874 منشأة و314 محضر مخالفات سلامة وصحة مهنية

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مواصلة جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 22 يناير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي.

بعد مقارنة الإيرادات.. اجتماع صندوق دعم السياحة والآثار يعتمد موازنة 2026/2027

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

