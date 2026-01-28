إعلان

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

كتب : معتز عباس

08:28 م 28/01/2026 تعديل في 08:45 م
خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار بعد ظهورها الأنيق والجريء في أسبوع باريس للأزياء الراقية.

ارتدت هيفاء 3 فساتين طويلة عقب انطلاقه عرض الأزياء، لتبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالفاشون والموضة في كل مكان.

وظهرت هيفاء في الإطلالة الأولى مرتدية فستان قصير، وبالطو باللون الأحمر الصارخ، وتألقت في اليوم الثاني بفستان طويل باللون الأسود به بعض التطريزات باللون الذهبي.

وفي اليوم الثالث ظهرت على الريد كاربت بفستان وردي فاتح، مزخرف ببعض الزهور الكبيرة، مما أعطاها لمسة أنثوية جريئة.

وكتبت هيفاء تعليقًا على الصور: "عرض أزياء "لومار" من تصميم جورج حبيقة مجموعة ربيع صيف 2026 للأزياء الراقية".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

