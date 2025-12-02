الكرواسان من المعجنات الشهية ذات المذاق اللذيذ، إلا أنه غني بالكربوهيدرات والدهون وقليل الفائدة من حيث العناصر الغذائية، ما يجعله من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، وبالتالي يسهم في رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، وفقا لموقع "Very Well Health".

المحتوى الغذائي للكرواسان

وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي قطعة كرواسان متوسطة الحجم (57 جراما) على:

السعرات الحرارية: 231

البروتين: 4.7 جرام

الدهون: 12 جرام

الكربوهيدرات: 26.1 جرام

الألياف: 1.5 جرام

السكريات: 6.4 جرام

هل تبريد الكرواسان يخفض السكر؟

يظن العديد من الأشخاص أن تبريد الكرواسان قبل تناوله يزيد من "النشا المقاوم" ويحد من ارتفاع السكر في الدم.

يوضح بروفيسور هيوون جراي، اختصاصي التغذية في جامعة سازرن فلوريدا، أن النشا المقاوم يعمل كوقود للبكتيريا النافعة في الأمعاء ولا يرفع مستوى السكر، لكن الدراسات تشير إلى أن تبريد الكرواسان لا يُحدث فرقا كبيرا، إذ نسبة النشا المقاوم فيه محدودة مقارنة بالأطعمة الأخرى مثل الأرز.

الزبدة والكربوهيدرات

الزبدة في الكرواسان تزيد محتوى الدهون، ما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات، إلا أن المؤشر الجلايسيمي يظل مرتفعا.

لتقليل تأثير الكرواسان على مستوى السكر، يفضل تناوله ضمن وجبة متوازنة تشمل بروتينا مثل الجبن أو البيض.

نصائح لخفض تأثير الكرواسان على السكر

تناول كمية أصغر للاستمتاع بالنكهة دون رفع السكر بسرعة.

تناوله مع البروتين أو الأطعمة الغنية بالألياف لتقليل ارتفاع السكر.

استبداله بخيارات صحية للفطور مثل: الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع زبدة الجوز، الزبادي اليوناني مع الفاكهة، أو دقيق الشوفان مع التوت والبذور.

