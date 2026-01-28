رئيس صندوق التنمية الثقافية يتفقد أعمال الفنانين بسيمبوزيوم أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قام المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى موقع العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت.

جاء ذلك في إطار متابعة سير الأعمال الفنية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من السيمبوزيوم المقامة حاليًا بمدينة أسوان، بالتعاون مع محافظة أسوان.

ويُنظم السيمبوزيوم في إطار شراكة مؤسسية بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومحافظة أسوان، التي توفر الدعم اللوجستي والتنسيقي اللازم لإقامة الفعاليات، بما يسهم في تهيئة بيئة العمل الملائمة للفنانين المشاركين، وضمان استمرارية انعقاد السيمبوزيوم بمدينة أسوان.

ورافق رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الجولة كل من المعماري أكرم المجدوب، القوميسير العام للسيمبوزيوم، والدكتور أحمد موسى، القوميسير المساعد، حيث تفقد الأعمال التي يعكف الفنانون المشاركون على تنفيذها، واطّلع على مراحل التشكيل المختلفة للأعمال النحتية الجارية.

وأكد المعماري حمدي السطوحي أن مستوى الأعمال المنفذة يعكس درجة عالية من التميز الفني، لا سيما مع اقتراب الانتهاء من عدد كبير منها بعد تجاوز منتصف الدورة، مشيرًا إلى حالة التنوع الفكري وتعدد الاتجاهات الفنية التي تمثل اختلاف الخلفيات الثقافية للفنانين المشاركين القادمين من دول متعددة.

وأشاد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بروح العمل السائدة داخل الموقع، وما تعكسه من تكامل فني وإنساني بين الفنانين، والقوميسير والقوميسير المساعد، إلى جانب الفنيين والعمال والإداريين، مؤكدًا أن هذا النموذج من العمل الجماعي هو أحد عوامل نجاح السيمبوزيوم واستمراريته.