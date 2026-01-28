إعلان

الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو

كتب : عبدالله محمود

10:22 م 28/01/2026

الحرس الثوري الإيراني

قال الحرس الثوري الإيراني، إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار الشعب الإيراني، مؤكدًا أنهم مسيطرون على الوضع الميداني.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن تجربة حرب الـ12 يوما أظهرت أن الخيار العسكري ضد إيران فشل وأن القوات المسلحة الإيرانية هي من تحدد نهاية لعبة الحرب.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الواقع السائد في الميدان يختلف تماماً عن الدعاية الإعلامية للعدو، قائلا: "نسيطر على الوضع الميداني ونفتخر بأننا درع الشعب الإيراني العظيم في مواجهة أي مؤامرة".

وأكد الحرس الثوري، أن إيران لديها خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو وإشراف كامل على تحركاته.

الحرس الثوري الإيراني الحرب امريكا

