حماس: نثمن إدانة 11 دولة بشأن هدم إسرائيل مقرات الأونروا في القدس

كتب : مصراوي

10:18 م 28/01/2026

حركة المقاومة الإسلامية حماس

وكالات

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدانة تسع دول أوروبية وكندا واليابان لإجراءات إسرائيل التعسفية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهدم مقراتها في القدس، ومطالبتهم بضمان استمرار عملها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت حماس في بيان اليوم الأربعاء، هذه الدول إلى ترجمة موقفها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي لشعبنا الفلسطيني، الذي يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية بقيادة مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت حماس باقي دول العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه لوقف إجراءاته وعدوانه ضد وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة ودون قيود أو ابتزاز.

