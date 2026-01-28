مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة

انعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، بمقر دار القضاء العالي.

وشهد الاجتماع لقاءً موسعًا بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك على نحو يتوافق تمامًا مع توجهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدين أن قضاة مصر يقفون سندًا وظهرًا له في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة.

وفي ختام اللقاء، وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.