في السنوات الأخيرة، أصبح الجبن نباتي الدهن بديلا اقتصاديا للجبن الطبيعي، وذلك بفضل سعره المنخفض وقوامه الخفيف.

ورغم أن بعض الأشخاص يعتقدون أنها خيار أخف أو أصح، لكن في الحقيقة تحمل هذه المنتجات عدة أضرار تؤثر على الصحة على المدى البعيد.

وفيما يلي، نرصد لكم أضرار تناول الجبن نباتي الدهن، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

دهون مهدرجة وزيوت منخفضة الجودة

تعتمد غالبية الجبن نباتي الدهن على زيوت نباتية مهدرجة مثل زيت النخيل، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار والالتهاب في الجسم وأمراض القلب والشرايين.

خالية من القيمة الغذائية

بعكس الجبن الطبيعية التي تحتوي على البروتين والكالسيوم والفيتامينات، فإن الجبن النباتي الدهن يفتقر إلى العناصر الأساسية.

وغالبا ما تحتوي على نسبة بسيطة جدا من البروتين، بينما يتم الاعتماد على النشويات والمثبتات لخلق قوام يشبه الجبن الحقيقي.

تحتوي على الكثير من المضافات الصناعية

لتحسين نكهتها تضاف إليها منكهات صناعية وملونات ومواد حافظة، بعضها قد يسبب حساسية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصا لدى الأطفال.

زيادة الوزن وصحة الأوعية

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، فإن استهلاكها المتكرر قد يسهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون الحشوية والتأثير السلبي على الأوعية الدموية.

نصيحة هامة

ينصح الدكتور معتز بتجنبها والاعتماد على تناول الجبن الطبيعية قليلة الدسم المصنوعة من المكسرات والبقوليات.

