رئيس بيلاروس يصدر عفوا عن 123 سجينا لتحسين العلاقات مع أمريكا

كتب : مصراوي

04:07 م 13/12/2025

ألكسندر لوكاشينكو

فيلنيوس(ليتوانيا) - (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو أصدر عفوا عن 123 سجينا، سعيا لتحسين العلاقات مع أمريكا.

وواجهت مينسك وهي حليف مقرب من روسيا، عزلة وعقوبات غربية منذ سنوات. ويحكم لوكاشينكو البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 5ر9 مليون نسمة بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفرضت دول غربية عقوبات متكررة على البلاد بسبب قمعها لحقوق الإنسان والسماح لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أوكرانيا في عام 2022.

وأطلقت بيلاروس سراح مئات السجناء منذ يوليو 2024.

الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس أمريكا

