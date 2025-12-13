العدس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، وخيارًا ممتازًا لدعم صحة الجسم والمناعة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

فيما يلي أبرز5 فوائد صحية للعدس:

مصدر غني بالبروتين

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتين النباتي، ما يجعله بديلًا ممتازًا للحوم لدعم بناء العضلات وتجديد الخلايا.

هذا البروتين يساعد أيضًا في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساهم في التحكم بالوزن، وفق ما جاء في "هيلث لاين".

يدعم صحة القلب

العدس غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الشرايين.

يعزز الطاقة ويقلل التعب

يحتوي العدس على الحديد والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم، مما يقلل من الشعور بالإرهاق ويزيد النشاط اليومي.

يقوي المناعة

الألياف والفيتامينات الموجودة في العدس، مثل فيتامين B والحديد والزنك، تعزز جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض المختلفة.