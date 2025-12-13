كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان محمد فراج بعيد ميلاد زوجته الفنانة بسنت شوقي، ونشر صورة تُظهر يده ممسكة بيدها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق فراج على الصورة "ماينفعش أقولك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أقولك جوايا شكر وحب واعتراف بالجميل وحاجات كتير ليكي.. انتي طول عمرك معايا - بتنصحيني - بتوعيني - بتحبيني - مؤمنة بيا - سابقاني دايما بخطوة في تفاصيل حياتنا (الصراحة هي مش خطوة واحدة هما كذا خطوة)".

وتابع "استحملتينى واستحملتي عصبيتي وقلقي وسخافاتي وقت الشغل، وخصوصا الفترة اللي فاتت واللي كان فيها الموج عالي قوي ومع ذلك بتبقي أول واحدة تقولي براڤو عجبتني. واخدة بالك مني وليكي في كل خطوة أخدتها ربنا كرمني فيها، ليكي في كل دور حلو أنا مثلته.. شايلة همي وحِملي وحِملك وحِمل القطط وحاجات كتير كتير.. وفوق كل ده كمان زي القمر".

وأكد أنه مهما تحدث عنها لن يوفيها حقها "أنا لو اتكلمت وحكيت من هنا لعيد ميلادك السنة الجاية والله مش كفاية، تفتكري بعد كل ده كلمتين حتى لو صادقين ومن القلب يوفوكي حقك!! كل سنة وانتي أحلى صوص بيدي طعم للحياة ..كل سنة وانتي حبيبتي".

جدير بالذكر أن بسنت شوقي ومحمد فراج تواجدا مؤخرا في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما احتفل فراج بطرح فيلمه الست، والذي يقدم خلاله شخصية الشاعر الكبير أحمد رامي.