كل ما قاله أحمد حسن في أول ظهور له بعد "فضيحة" كأس العرب

تحدث أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، الذي شارك في بطولة كأس العرب 2025، عن الأداء المخيب الذي يظهر به المنتخب في البطولة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب، من الدور الأول، بعد الهزيمة من الأردن، بثلاثية نظيفة، ووصف أحمد حسام ميدة، نجم المنتخب السابق، ما حدث في هذه البطولة بـ"الفضيحة".

حزن وطريقة تكوين المنتخب

قال أحمد حسن، في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "دائما نتحمل المسؤولية ولا نهرب منها، والبعض انتقدنا لأغراض شخصية، أنا حزين جدًا وأقدم آلاف الاعتذارات بسبب حزن الجماهير، وكل مشجع من حقه يفرح ونقدر غضب وانتقادات الناس".

وأضاف: "بداية تكوين المنتخب جاءت بعدما كلف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، اللجنة الفنية، بتكوينه للمشاركة في كأس العرب، وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الأول، لكنه لم يحدث بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، رأينا من الصعب أن نأتي بمدرب يقود منتخب لمدة 3 أشهر، فهي مخاطرة كبيرة".

وواصل: "حلمي طولان في البداية رفض الأمر، لأنها ليست سهلة، وفكرنا في اختيار مدرب من الدوري الممتاز، ولكن الأمر كان صعبا".

مكايدة حسام حسن

وأكمل عن الأنباء المترددة بوجود أزمة بين حلمي طولان وحسام حسن مدرب منتخب مصر الأول: "جهاز حلمي طولان لمنتخب مصر في كأس العرب لم يأت مكايدة في حسام حسن، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، كنت أتمنى أن يقود أحد مساعدي حسام حسن المنتخب في كأس العرب".

أزمة بيراميدز

وأضاف عن أزمة فريق بيراميدز وعدم قدرتهم على ضم أي من لاعبيه: "طلبنا تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب 7 لاعبين ولو حصل الأمر كان سيصنع الفارق معنا في كأس العرب، وتفاجئنا برفض رابطة الأندية تأجيل المباريات، هل مصلحة الدوري أهم من مصلحة البلد؟".

وأضاف: "عندما ترك بيراميدز مروان حمدي ينضم لنا لم يكن دعما للمنتخب ولكن بسبب انضمام وليد الكرتي للمغرب، فوجد بيراميدز أن (شكله هيبقى وحش) فقرر ترك مروان حمدي لنا، وعندما علم حلمي طولان بعدم تأجيل مباراتي بيراميدز كان سيعتذر عن المهمة (قالي هنروح إزاي بالشكل دا وسيحدث أزمة كبيرة)، قولت له لا يجب أن نقفز من المركب قبل شهر من البطولة، ولا يصح أن ننسحب، وقررنا تحمل المسؤولية".

وأضاف: "لم يكن هناك بدائل جيدة، فمحمد إسماعيل كان معنا ولكن انضم للمنتخب الأول الذي له الأولوية، كذلك صلاح محسن، وبالنسبة لطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، كانا في حسابات المنتخب الأول، ولم نتمكن من الاقتراب من لاعبي المنتخب الأول".

واختتم: "إمام عاشور كان ضمن القائمة الأولية بالنسبة لنا ولكن لم نكن نعرف هل نضمه ولا لو تم استدعاءه كان سيحدث أزمة بسبب المنتخب الأول، واعترف أنه كان هناك غياب للتنسيق، وحلمي طولان تواصل مع ناصر ماهر ولكن اللاعب كان يتمنى أن ينضم للمنتخب الأول وشعر بأن نفسيته لم تكن أفضل شيء".