ضم الزوجة.. خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة جديدة تُمكن المواطنين من إضافة الأفراد على البطاقة التموينية دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة من الخدمات التي يجري تطويرها في إطار دعم منظومة التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني.

وتتيح منصة مصر الرقمية، تنفيذ الخدمة للمواطنين المستحقين للدعم من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار خدمات التموين، ثم اختيار خدمة "ضم أفراد أسرتي"، عقب الاطلاع على الشروط والموافقة عليها وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ضوابط استخدام الخدمة

أوضحت وزارة التموين، أن الاستفادة من الخدمة تخضع لعدد من الضوابط، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، أبرزها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة، وألا يكون الشخص المراد إضافته مسجلًا على بطاقة تموينية أخرى أو ضمن الفئات المستبعدة من الدعم، فضلًا عن عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد غير مقيمين على نفس العنوان.

خدمات تموينية أخرى إلكترونية

تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة أوسع من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة دون الرجوع إلى مكاتب التموين، وتشمل تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن عدد الأفراد والمتبقي من الدعم، ونقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى خدمة الفصل الاجتماعي "فصل نفسي".

وأكدت وزارة التموين، أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية يهدف إلى تخفيف الضغط على مكاتب التموين، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الدقة في بيانات المستفيدين، بما يسهم في الحفاظ على موارد الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

