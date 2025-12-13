لا يحتاج الجسم دائمًا إلى المكمّلات الغذائية للحصول على الكالسيوم، فهناك أطعمة طبيعية غنية بهذا العنصر الحيوي وتمنحه بفعالية أعلى، مع امتصاص أفضل وفق "مايو كلينك"، نستعرض أبرزهم.

السردين

السردين من أغنى مصادر الكالسيوم الطبيعية، خاصة عندما يُتناول مع العظام الطرية القابلة للأكل. كما يوفّر أحماض أوميغا 3 التي تعزز صحة القلب والعظام.

اللوز

اللوز غني بالكالسيوم والألياف الصحية، ويعد خيارًا ممتازًا لمن يتبعون أنظمة غذائية نباتية. حفنة واحدة منه يوميًا تساعد على دعم العظام وتقوية الأعصاب.

السبانخ

توفر السبانخ كمية كبيرة من الكالسيوم إلى جانب المغنيسيوم والحديد، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات اليومية، سواء كانت مطهوة أو طازجة.

بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على مستويات عالية من الكالسيوم، ويمكن إضافتها بسهولة إلى السلطات، الزبادي، أو الخبز. كما تمنح الجسم دهونًا صحية تحسّن الامتصاص.

البروكلي

البروكلي واحد من أفضل الخضروات لدعم صحة العظام، فهو غني بالكالسيوم وفيتامين K اللازم لتقوية العظام ومنع الكسور.