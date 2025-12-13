بمشاركة ذوي الإعاقة الحركية.. انطلاق بطولة الدارتس بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت فعاليات بطولة الدارتس، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة ذوي الإعاقة الحركية من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي والأفريقي للدارتس، إن هذه البطولة الرابعة التي تستضيفها شرم الشيخ لرياضة الدارتس.

وأشار الدكتور يحيى عبد القادر إلى أن البطولة تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد المصري للدارتس، ويشارك فيها 21 دولة من أوروبا وأفريقيا والدول العربية، بينهم نحو 23 لاعبًا من ذوي الإعاقة الحركية.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي والأفريقي للدارتس في تصريح اليوم، أن أقوى ثلاث دول أوروبية تشارك في البطولة هي ألمانيا والنمسا وهولندا، مؤكدًا أن عدد لاعبي هذه الرياضة في مصر في تزايد مستمر، حيث تجاوز عدد اللاعبين 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار.

وأشار رئيس الاتحاد العربي والأفريقي إلى أن كلمة "دارتس" تعني السهم القصير السريع، وأن اللعبة تتم وفق مواصفات معينة وعلى ارتفاع ثابت يختلف فقط بحسب طبيعة الإعاقة الحركية، موضحًا أن هذه الرياضة تسهم في تنشيط السياحة لأنها تحظى بشعبية بين محبيها من مختلف دول العالم، وتحقق قيمة مضافة للاتحاد المصري.

وأضاف رئيس الاتحاد أن رياضة الدارتس لا ترتبط بعمر محدد، وتضم ثلاث فئات للجنسين: الأولى تحت 18 عامًا، الثانية تحت 23 عامًا، والثالثة فوق 23 عامًا.

وأشار رئيس الاتحاد إلى وجود عدة أندية في مصر لهذه الرياضة، منها نادي الصيد بأكتوبر، ونادي القنال، ونادي بور فؤاد، وستة أندية في بور سعيد، ونادي في الإسكندرية، مع خطط للتوسع على مستوى الجمهورية، خاصة أن الدارتس تعتمد على الحساب والتصويب، لذا يقبل على ممارستها الطلاب من مختلف المراحل الدراسية.