هنأت الفنانة نرمين الفقي، فريدة ابنة الفنان محمد هنيدي بزواجها، ونشرت صورا من حفل الزفاف الذي أقيم أمس الجمعة 12 ديسمبر، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وعلقت نرمين على الصور: "ألف ألف مبروك حبيبة قلبي فريدة، انتي وجوزك ربنا يسعدكم يا حبايبي".

واحتفل النجم محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة مساء الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من: الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد آدم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نرمين الفقي، وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.