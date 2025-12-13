رئيس الوزراء يستجيب لمواطن ويأمر بعودته للعمل فورًا بشبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد مدبولي على أن المبادرة تُعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات الأساسية في القرى والمناطق الريفية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، ومن بينها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وخلال جولته التفقدية، استجاب رئيس الوزراء بشكل فوري لعدد من مطالب المواطنين، حيث استوقفه أحد المواطنين أثناء خروجه من مكتبة مصر العامة بشبين القناطر، مطالبًا بالعودة إلى عمله، فوجه الدكتور مدبولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته إلى وظيفته على الفور.

كما خاطبه مواطن آخر أثناء تفقده المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية طحانوب، فوجه رئيس الوزراء محافظ القليوبية بالتوقيع الفوري على طلب المواطن، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى جانب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى مركز شبين القناطر، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى المعيشي في الريف المصري.