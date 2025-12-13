كتب - محمود عبده :

مع دخول فصل الشتاء وارتفاع حالات نزلات البرد والأنفلونزا، شهدت الأيام الأخيرة انتشارا متزايدا لفيروس H1N1، ما أدى إلى زيادة القلق بشأن أعراض البرد الشديدة وضرورة علاجها بسرعة لتجنب مضاعفات طويلة المدى.

ووفقا لموقع mayoclinic، يمكن تقليل أعراض البرد وعلاج احتقان الحلق والسعال خلال ثلاثة أيام باستخدام بعض المشروبات الطبيعية والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز المناعة ومقاومة العدوى.

مشروبات طبيعية لعلاج البرد سريعا

الليمون مع العسل

يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف احتقان الأنف، ويحسن القدرة على التنفس، ويعتبر من أقدم العلاجات المنزلية الفعالة ضد نزلات البرد.

الزنجبيل بالليمون

مشروب دافئ يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، ويخفف احتقان الحلق ويحفز الدورة الدموية.

القرنفل مع أي مشروب ساخن

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجهاز التنفسي من الالتهابات الشديدة.

الزنجبيل مع العسل

مضاد للبكتيريا، يقوي المناعة، ويضاعف فوائد المشروب عند تناوله دافئا.

أطعمة تقوي المناعة أثناء الإصابة بالبرد

1- شوربة الدجاج مع الخضروات المطبوخة مثل الجزر والملفوف.

2- الفواكه الغنية بفيتامين C مثل الموز وعصائر الرمان وتوت العليق.

3- الزبادي.

4- البيض المسلوق.

5- البطاطس المسلوقة أو المهروسة.

