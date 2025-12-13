مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

ما هو موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون

كتب : هند عواد

03:46 م 13/12/2025
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (3)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (5)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (4)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره برايتون، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بعد أزمته مع سلوت وغيابه عن المباراة السابقة ضد إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون، كالآتي: أليسون، جوميز، فان دايك، كونايت، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز، إكيتكي، جرافنبرخ.

البدلاء: مامارداشفيلي، وودمان، إيساك، صلاح، كييزا، روبرتسون، رامزي، نغوموها، لوكي.

