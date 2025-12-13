مشاجرة بالعصي الخشبية بين 11 شخصًا في البحيرة

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة إدكو بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 6 أشخاص، أُصيب 3 منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان مكوّن من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات جيرة.

وأضافت التحريات أن الطرفين تبادلا التعدي بالضرب باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم 6 عصي خشبية مستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

