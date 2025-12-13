البرتقال من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، وخيارًا مثاليًا لدعم صحة الجسم، وتعزيز المناعة، وزيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية للبرتقال وفق "مايو كلينك".

غني بفيتامين C لتعزيز المناعة

يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات، ويدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقوي جهاز المناعة بشكل طبيعي.

يمد الجسم بالطاقة الطبيعية

البرتقال يحتوي على سكريات طبيعية وألياف تساهم في توفير طاقة مستدامة للجسم، دون ارتفاع حاد في مستويات السكر، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية لبدء اليوم بنشاط.

يحافظ على صحة القلب

يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوتاسيوم، والتي تساعد على تقليل ضغط الدم، خفض مستويات الكوليسترول الضار، وحماية القلب من الأمراض المزمنة.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال تحسن حركة الأمعاء، وتعزز صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد على الوقاية من الإمساك وتحافظ على توازن البكتيريا النافعة.

يحافظ على نضارة البشرة ويقي من الشيخوخة المبكرة

فيتامين C ومضادات الأكسدة في البرتقال تعمل على إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة الجلد ونضارته، ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.