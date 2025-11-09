إعلان

اشربها على الريق يوميا.. 4 مشروبات تخفض خطر سرطان القولون

كتبت- نرمين ضيف الله:

05:30 م 09/11/2025

يلعب الإفطار دورا مهما في دعم صحة الجسم، لكن هل تعلم أن اختيار مشروبات معينة في بداية يومك قد يساهم في الوقاية من أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا؟

وتشير دراسات حديثة إلى أن بعض المشروبات الطبيعية، عند تناولها على الريق، تعزز صحة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، بفضل ما تحتويه من مضادات أكسدة وعناصر مضادة للالتهاب.

في السطور التالية، يستعرض "مصراوي" 4 مشروبات فعّالة يمكنك إضافتها إلى روتينك الصباحي، وفقًا لما نشره موقع "NDTV".

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأمعاء.

تناول الشاي الأخضر بانتظام يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال دعم التوازن البكتيري في الأمعاء وتقليل الإجهاد التأكسدي.

الشاي بالزنجبيل

يتميز الشاي بالزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في تحسين حركة الأمعاء.

يُعتقد أن المركبات النشطة في الزنجبيل تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الخلايا السرطانية المحتملة.

الحليب.. حماية طبيعية للقولون

تناول كوب من الحليب يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 17%، ويعتقد أن الكالسيوم الموجود في الحليب يساعد في تقليل التأثيرات المسرطنة لأحماض الصفراء والأحماض الدهنية في القولون، وفق The Guardian.

عصير الشمندر.. منشط للأمعاء

يعتبر عصير الشمندر من المشروبات الغنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة، التي تساهم في تحسين صحة الأمعاء.

وتناول عصير الشمندر يُساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال دعم التوازن البكتيري وتعزيز عملية الهضم.

سرطان القولون الشاي الأخضر الشاي بالزنجبيل

