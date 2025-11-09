مركب في إكليل الجبل يقوي بصيلات الشعر ويسرع التئام الجروح

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن المركب الموجود في إكليل الجبل، يساعد على تسريع شفاء الجروح وتقليل بشكل ملحوظ من ظهور الندبات الجلدية.

وأوضحت الدراسة أن مركب "حمض الكارنوسيك" المضاد للأكسدة، المتوفر في نبات إكليل الجبل، يدعم عملية شفاء الجروح ويسهم في تجديد واستعادة سلامة أنسجة الجلد المتضررة.

كما أن حمض الكارنوسيك يسهم في التئام الجروح البسيطة وإعادة بناء الأنسجة المعقدة (كالبصيلات والغدد الدهنية والغضاريف).

ويعزى هذا التأثير إلى دور بروتين TRPA1؛ حيث أكدت الدراسة أن تعطيل عمل هذا البروتين يُلغي فعالية إكليل الجبل تمامًا، وفقا لـ "لينتا رو".

وأشار الباحثون إلى أن أعشاب أخرى مثل الزعتر والأوريجانو تمتلك تأثيرا مشابها، لكن إكليل الجبل يتميز بفعاليته وسلامته.

ويسهم هذا الاكتشاف في تطوير علاجات منخفضة التكلفة للجروح والوقاية من الندبات بعد الإصابات أو الحروق.

وأيضا حمض الكارنوسيك يسهم في الوقاية من مرض ألزهايمر ويعزز صحة الدماغ.

