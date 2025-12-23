استمرار حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار في أكتوبر

جدد قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل الفنان الراحل سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاءت الواقعة بعد أن تقدمت طليقة الفنان، المتواجدة برفقة زوجها العرفي، لرؤية نجلها البالغ 9 سنوات، حيث اعترض الفنان طريق السيارة أثناء محاولة الدخول للنادي، ما أدى إلى اشتباك بينه وبين المتهم.

وأكدت محامية الفنان، شيرين جودة، أن ما تردد حول طلاق سعيد مختار غير صحيح، وأن طليقته ما زالت على ذمته بزواجها، وأنها تزوجت عرفيًا من آخر قبل وقوع الحادث.

وأضافت أن الفنان قام قبل الحادث بساعات بتحويل مبلغ مالي لزوجته لدعم نجلهم، وأنه لم يكن يحمل سلاحًا أبيض، فيما كان المتهم هو من بحوزته السكين التي أصابت سعيد بطعنة قاتلة في القلب، وليس كما زعم محاولة الدفاع عن النفس.

وأوضحت جودة أن الطفل شاهد والده يُقتل أمامه، وأن والدته غادرت المكان فور وقوع الحادث، بينما كان المتهم بجوار جثة الفنان.

من جانبه، أقر المتهم عاطف. ع بأنه تزوج عرفيًا من طليقة المجني عليه منذ ثلاثة أشهر، وأن ما حدث كان نتيجة اشتباك بالأيدي ومحاولة دفاع عن النفس، نافياً القصد الجنائي للقتل، فيما تواصل النيابة سماع الشهود واستكمال إجراءات الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد ملابسات الواقعة بدقة.